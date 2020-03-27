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Вора в законе Гегу Озургетского на семь с половиной лет посадили в тюрьму

Вора в законе Гегу Озургетского на семь с половиной лет посадили в тюрьму - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
27.03.2020, 14:10

Вора в законе Гегу Озургетского (Георгий Киладзе) приговорили к семи годам заключения

26 марта Черниговской районный суд Черниговской области приговорил к семи с половиной годам тюрьмы вора в законе Гегу Озургетского (Георгия Киладзе). Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

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Полицейские задержали его в 2017 году, однако в заведении для лиц без гражданства он нанес ножевые ранения иностранцу во время спора. По этому факту было открыто дело по статье покушение на убийство. Позже Озургетский угрожал физической расправой во время судебных заседаний правоохранителю и его семье, что повлекло за собой открытие еще одного производства. 

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Преступник воспользовался этим и выехал в одну из стран ЕС. Его объявили в международный розыск. Через некоторое время вора в законе задержали правоохранители Болгарии и в сентябре 2019 года его передали оперативникам Нацполиции.

  • 23 ноября 2019 года сообщалось о задержании еще одного "вора в законе". Его намеревались выдворить из Украины.

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Владислав Сердюк
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