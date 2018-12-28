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28.12.2018, 18:35

Воронченко: Боевики создали мифическую флотилию в Азовском море

Воронченко: Боевики создали мифическую флотилию в Азовском море - Фото
Игорь Воронченко (фото - president.gov.ua)

На мариупольском направлении у террористов есть некий "9-й штурмовой полк морской пехоты"

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Боевики террористической организации "ДНР" в районе побережья оккупированного Новоазовска создали "мифическую флотилию". Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.

По его словам, террористы собрали 20-25 быстроходных рыбацких лодок. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-то "9-й полк морской пехоты". Воронченко рассказал, что боевики назвали это формирование "штурмовой полк морской пехоты".

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За 10 месяцев существования этой "бригады" так называемой морской пехоты прямых столкновений на море не было, отметил адмирал.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было на месяц введено военное положение

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Теги: война в донбассе, днр, новоазовск, Игорь Воронченко
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