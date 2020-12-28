Война на Донбассе. Боевики 13 раз нарушили режим тишины, у Чермалыка ранен военный

Сегодня, 28 декабря, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны гибридной армии России. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вблизи Чермалыка террористы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате получил ранения военный ВСУ.

Недалеко от Водяного на Приазовье боевики неоднократно стреляли из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг использовал беспилотник, но действия средств радиоэлектронной борьбы ВСУ его нейтрализовали.

Также враг открывал огонь в районе Авдеевки, Марьинки, Пивденного, Светлодарска и Новоалександровки из минометов 82 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Наталия Медведева

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