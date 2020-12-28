UA

Война на Донбассе. Боевики 13 раз нарушили режим тишины, у Чермалыка ранен военный

28.12.2020, 19:14
Война на Донбассе. Боевики 13 раз нарушили режим тишины, у Чермалыка ранен военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 28 декабря, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны гибридной армии России. Об этом сообщает штаб ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вблизи Чермалыка террористы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате получил ранения военный ВСУ.

Недалеко от Водяного на Приазовье боевики неоднократно стреляли из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг использовал беспилотник, но действия средств радиоэлектронной борьбы ВСУ его нейтрализовали.

Также враг открывал огонь в районе Авдеевки, Марьинки, Пивденного, Светлодарска и Новоалександровки из минометов 82 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте также: Война на Донбассе. Генштаб ВСУ назвал число потерь с начала 2020 года

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
война на Донбассе Донбасс потери

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го

Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го
 