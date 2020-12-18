Война на Донбассе. Боевики заминировали участок в Приазовье запрещенными ПОМ-2 – штаб ООС

Сегодня, 18 декабря, в районе боевых действий на Донбассе незаконные вооруженные формирования гибридной армии России дистанционно минировали позиции военных операции объединенных сил в Приазовье – вблизи Водяного. Об этом сообщает штаб ООС.

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Как отмечается, боевики, использовав ПКМ-1 (переносной комплект минирования), забросили в сторону позиций ООС 12 противопехотных осколочных мин ПОМ-2, которые запрещены Оттавской конвенцией.

В штабе ООС сообщают, что в целом сегодня было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, помимо минирования, боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеко от Авдеевки террористы провели два обстрела из гранатометов.

17 декабря российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, украинские войска ударили в ответ.

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Наталия Медведева

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