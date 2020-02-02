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Война на Донбассе. Двое военных ранены, один травмирован

Война на Донбассе. Двое военных ранены, один травмирован - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
02.02.2020, 18:58

Вместе с тем на участках разведения соблюдается режим тишины

Сегодня в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских военнослужащих, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое повреждение. Об этом штаб ООС сообщил в Facebook

В течение суток вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим прекращения огня: противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

На участках разведение №1,2,3 соблюдается режим тишины. 

  • Вчера в результате обстрела со стороны боевиков украинских позиций у Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений объединенных сил Клавдия Сытник

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