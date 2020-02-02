Война на Донбассе. Двое военных ранены, один травмирован

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сегодня в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских военнослужащих, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое повреждение. Об этом штаб ООС сообщил в Facebook.

В течение суток вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим прекращения огня: противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

На участках разведение №1,2,3 соблюдается режим тишины.

Вчера Клавдия Сытник . в результате обстрела со стороны боевиков украинских позиций у Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений объединенных сил

Читайте также: Россия перебрасывает на Донбасс снайперские пары - ГУР