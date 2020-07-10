Война на Донбассе. Гражданин Чили воевал против Украины: открыли дело
Наемнику грозит пожизненное заключение
Во временно оккупированном Донбассе гражданин Чили в составе боевиков воевал против Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Чили участвовал в гибридной войне против ВСУ, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.
"Известно, что иностранец подчинялся так называемому полку всевеликого войска Донского, участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ", - отметили в пресс-службе.
Проведение досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса.
Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без него.
В ЕРДР внесли сведения по фактам участия наемника в гибридной войне на Донбассе.
- 3 июля в Чехии к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет приговорили чешского гражданина Павла Кафку за участие в войне на Донбассе против Украины.
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