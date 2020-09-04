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Война на Донбассе. Российский священник участвовал в допросах и пытках украинцев – СБУ

04.09.2020, 17:41
Война на Донбассе. Российский священник участвовал в допросах и пытках украинцев – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

По данным следствия, российский священнослужитель служил в одном из храмов Донецка, а 2014 году присоединился к террористам

Следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении российскому священнику, который "служит" боевикам террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, российский священнослужитель служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к так называемому "11-му отдельному мотострелковому полку Восток" террористов ДНР как "военный капеллан" и "полковой священник". Затем стал "помощником командира по работе с верующими боевиками".

Как отмечается, сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, подозреваемый неоднократно принимал участие в допросах  и пытках пленных, давал указания относительно незаконного заключения граждан.

Террористу заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.

  • 21 августа контрразведка СБУ заявила о разоблачении и прекращении функционирования канала получения соцвыплат из госбюджета боевиками ДНР. 

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Наталия Медведева
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