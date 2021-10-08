Война на Донбассе. Тяжело ранен военнослужащий

Сегодня в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе был тяжело ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По состоянию на 17:00 вооруженные формирования России совершили шесть обстрелов позиций украинской армии, один из которых – с применением вооружения, которое запрещено минскими соглашениями.

Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска вражеские вооруженные формирования стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Причепиловки враг стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Он госпитализирован, состояние здоровья раненого – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь.

По информации ГУР МОУ, в сентябре командование ВС России привезло на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей боеприпасы, боевую технику и имущество военного назначения, в том числе – для подготовки техники к боевым действиям в условиях зимы.

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Наталия Медведева

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