Война на Донбассе. За минувшие сутки погиб военный, трое ранены

Украинская разведка сообщает, что ВСУ ранили двух боевиков и уничтожили один автомобиль типа Тигр

На Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностям 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Обстрелы со стороны боевиков по позициям ВСУ были зафиксированы вблизи Марьинки, Авдеевки, хутора Вольный и Орехово, Новолуганского и Новозвановки.

Террористы из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате повреждены шиферная кровля крыши, потолок и стены коридора жилого дома, разбиты стеклопакеты двух окон. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

По данным разведки, 8 июля ВСУ ранили двух боевиков и уничтожили один автомобиль типа Тигр.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. Потерь за текущие сутки нет.

Гибридная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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Арина Толина

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