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11.06.2019, 15:24

Всплеск лжеминирований: в полиции объяснили, что происходит

Всплеск лжеминирований: в полиции объяснили, что происходит - Фото
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Только за прошлые сутки в полицию поступили 37 ложных сообщений о минировании 337 объектов по всей Украине

Причина массовых лжеминирований зданий по всей Украине – действия "террористических группировок РФ", которые "не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию" в Украине. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Только за прошлые сутки в полицию поступили 37 ложных сообщений о минировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровном, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе.

Эвакуированы были 32 тыс человек из 77 заведений быстрого питания, 18 ТЦ, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций столичного метро.

"Подонки просто издевались над гражданами Украины", - пишет Аброськин.

Он сообщает, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронную почту разных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным ІР-адресом, который принадлежит ООО, зарегистрированном в России.

10 июня в Киеве станцию метро Печерская закрыли на вход и выходПричина – анонимный звонок о минировании. 

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Теги: минирования, полиция, лжеминирование
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