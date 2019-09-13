ВСУ понесли потери в Донбассе: за день - шесть раненых

ВСУ (фото - Facebook 93 ОМБр)

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в Донбассе в пятницу - с начала суток шесть бойцов ранены. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Указано, что вооруженные формирования Российской Федерации за день 11 раз нарушили режим тишины, стреляя по позициям ВСУ в том числе из запрещенного Минском оружия. Восемь обстрелов зафиксировали на восточном направлении и три - на южном.

В результате шесть бойцов получили ранения различной степени тяжести, отметили в штабе ООС.

LIGA.net шестой год ведет хронику войны с первых дней нападения России.

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