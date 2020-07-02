ВСУ: У России на границе три группы войск, способных к внезапной атаке – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Россия создала вблизи границы три межвидовых военных группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины. Об этом заявил начальник Главка международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, передает Укринформ.

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По его словам, эти группировки способны атаковать Украину без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях.

Генерал указал, что Россия продолжает наращивать группировку войск вдоль госграницы Украины.

"Вдоль государственной границы Украины развернуто 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируется довести до полной оперативной готовности", - заявил он.

На Западном стратегическом направлении создана 20-общевойсковая армия в составе 3-й мотострелковой дивизии и 144-й мотострелковой дивизии. На вооружении 448-й ракетной бригады 20-й армии есть оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер".

На Юго-Западном стратегическом направлении создана восьмая общевойсковая (ударная) армия в составе 150-й мотострелковой дивизии, 20-й отдельной мотострелковой бригады и оперативно подчиненных 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. В округе и армии предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК "Искандер".

"В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 000 военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов", - сообщил Голопатюк.

Кроме того, по его словам, Россия продолжает перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25см3, МиГ-31к с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и вертолеты различных модификаций).

По данным ВСУ, на базовых аэродромах вблизи госграницы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.

Кроме того, отметил Голопатюк, продолжается формирование центров обеспечения мобилизационного развертывания, на базе которых возможно формирование до четырех общевойсковых дивизий.

1 июля сообщалось, что Генштаб не располагает данными о подготовке вторжения российских войск с юга для обеспечения ранее оккупированного Крыма водой из Днепра.

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