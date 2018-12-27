ВСУ взяли под контроль всю серую зону в Донбассе — Бирюков

Юрий Бирюков (фото — facebook.com/yuri.biriukov)

По состоянию на конец 2018 года Вооруженные Силы Украины якобы контролирут всю "серую зону" вдоль линии разграничения огня в Донбассе. Об этом в эфире телеканала Прямий вчера вечером, 26 декабря, заявил советник президента Юрий Бирюков.

"...От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся "серая зона" сейчас освобождена и взята под контроль", - заявил помощник главы Минобороны.

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Война на востоке Украины началась в апреле 2014 года: сначала это формально была антитеррористическая операция, затем — операция объединенных сил против гибридных войск РФ. Еще в конце лета 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко говорил, что в Донбассе "не должно быть" серых зон.

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