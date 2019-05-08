"Выход из состава Украины": СБУ уличила пророссийского агитатора

Фото: пресс-служба СБУ

В Киеве сотрудники СБУ уличили пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из России готовил и распространял в Интернете антиукраинские публикации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Материалы были направлены, в том числе, на радикализацию публичных акций во время Дня памяти и примирения и Дня победы.

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Сотрудники СБУ также установили, что в сообществах запрещенных российских соцсетей агитатор распространял идеи "украинской псевдогосударственности" и публиковал призывы к насильственной смене конституционного строя или нарушения территориальной целостности страны.

Открыто уголовное производство. Агитатор задержали, изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами.

7 мая СБУ задержала в районе проведения операции объединенных сил в Донецкой области командира сводной роты одной из бригад Генерального штаба ВСУ по подозрению в вымогательстве взяток у подчиненных.