СБУ задержала в Донбассе командира подразделения ВСУ: фото

Фото: СБУ

Правоохранители задержали в районе проведения операции объединенных сил в Донецкой области командира сводной роты одной из бригад Генерального штаба ВСУ по подозрению в вымогательстве взяток у подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что командир подразделения требовал 5500 гривень от военнослужащего "за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество".

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Сказано, что его задержали на территории воинской части непосредственно после передачи неправомерной выгоды.

По ч. 3 ст. 368 УК подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Вчера, 6 мая, сообщалось, что СБУ открыла дело против высокопоставленного офицера штаба командования ВСУ по факту несанкционированного хранения информации с ограниченным доступом.

Ранее СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ теракта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.