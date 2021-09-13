Вымогали 40 000 евро, 1,6 млн грн и угрожали убить: сотрудника СБУ и сообщников ждет суд

Сотрудника Службы безопасности Украины и его сообщников будут судить за вымогательство 40 000 евро и 1,6 млн грн, а также за незаконное лишение свободы предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в феврале 2020-го три человека, действуя в сговоре, представились сотрудниками СБУ и незаконно лишили свободы предпринимателя, силой удерживая его в авто.

Они требовали перечислить на счет 40 000 евро и 1,6 млн грн. При этом предпринимателю и его родственникам угрожали убийством и причинением тяжких телесных повреждений. Также против мужчины грозились сфабриковать дело о финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов. Чтобы как-то "подкрепить" свои угрозы, в руки предпринимателю вложили боевую гранату Ф-1, которую угрожали использовать как доказательство в сфальсифицированном деле.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, после раскрытия преступления сотрудник СБУ, будучи действующим военнослужащим, пытался скрыться от следствия, потому в марте 2021-го симулировал заболевание COVID-19. Он якобы находился на самоизоляции, потому не появлялся на работе, что подпадает под статью об уклонении от военной службы.

Сейчас сотрудник СБУ отстранен от должности. С марта по июль 2021-го он был под арестом, а потом меру пресечения изменили на залог.

В марте 2021-го Госбюро расследований заявило о задержании сотрудника СБУ и его сообщников. По данным следствия, группа лиц похитила бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании.

Фигурантам дела сообщили о подозрении по статьям о похищении (ч. 2 ст. 146) и вымогательстве (ч. 2 ст. 189). Им грозит до семи лет тюрьмы.

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Оксана Житнюк

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