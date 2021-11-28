Взрыв в доме в Новой Одессе. Спасатели завершили работы, погибли три человека: видео
28.11.2021, 22:54
Фото: ГСЧС
Сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в городе Новая Одесса Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Там напомнили, что взрыв в пятиэтажном доме произошел 27 ноября в 9:20. Предварительно, взорвался бытовой газ на пятом этаже. В результате были разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
Погибли три человека, еще трое пострадали: у одного – перелом предплечья, он госпитализирован в больницу, два человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались. Из дома эвакуировали 54 человека.
По состоянию на 18.00 поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены.
- 27 ноября в жилом пятиэтажном доме в Новой Одессе произошел взрыв –предположительно бытового газа. Были разрушены четыре квартиры, пострадали люди.
- Во второй половине дня спасатели нашли тело погибшей женщины.
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