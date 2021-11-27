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Взрыв в доме в Новой Одессе. Погибла женщина, спасатели продолжают разбирать завалы: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 17:44
Фото: ГСЧС
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Сегодня, 27 ноября, в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николоаевской области погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По предварительным данным, на пятом этаже произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек, пострадали трое – у одного перелом руки и повреждение позвоночника, двое в шоковом состоянии.

По состоянию на 16.46, в ходе демонтажа разрушенных элементов дома деблокировано тело женщины из квартиры на четвертом этаже. Медики констатировалм ее смерть.

Подразделения ГСЧС продолжают демонтаж разрушенных элементов конструкций здания.

Местныы органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос их временного расселения.

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Наталия Медведева
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новая одесса взрыв ГСЧС
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