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В России произошел взрыв на шахте: погибли 52 человека

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 09:46
В России произошел взрыв на шахте: погибли 52 человека - Фото
Шахта Листвяжная (фото - пресс-центр Администрации правительства Кузбасса)

В России произошел взрыв на шахте "Листвяжная" в поселке Грамотеино Кемеровской области. Погибли 52 человека, сообщает в Telegram губернатор региона Сергей Цивилев.

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Авария на шахте произошла вчера, 25 ноября. Вероятная причина – взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины будет устанавливать комиссия.

По словам Цивилева, пропавших 35 шахтеров признали погибшими. Общее число погибших – 52 человека: 46 шахтеров и шестеро спасателей. Также в больницах находятся 38 горняков и 11 спасателей. На утро 26 ноября сообщалось, что на поверхность достали шесть тел – троих шахтеров и троих спасателей.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что задержано пятерых человек: директора шахты, его первого зама, начальника участка и лиц, которые проводили проверку на "Листвяжной" неделю назад.

В России произошел взрыв на шахте: погибли 52 человека

В России произошел взрыв на шахте: погибли 52 человека

В России произошел взрыв на шахте: погибли 52 человека

Пресс-служба Администрации правительства Кузбасса сообщила, что вчера вечером поисково-спасательные работы приостанавливали из-за опасной концентрации газа и угрозы нового взрыва. Сегодня утром операцию возобновили.

Цивилев же добавил, что на шахту прибыли три бригады спасателей. Они изолируют участок горных выработок объемом 270 000 кубометров, который естественным образом заполнится метаном. Примерно через трое суток уровень газа повысится до 20%, опасность взрыва снизится – и штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам.   

В России произошел взрыв на шахте: погибли 52 человека

В России произошел взрыв на шахте: погибли 52 человека

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Марк Сировой
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погибшие шахта взрыв метан кузбасс кемеровская область листвяжная
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