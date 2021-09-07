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Авария в шахте на оккупированном Донбассе: девять погибших, 19 травмированных – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 19:29
Авария в шахте на оккупированном Донбассе: девять погибших, 19 травмированных – Денисова - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

6 сентября во время аварии на шахте "Красный партизан", расположенной на временно оккупированной территории Луганской области, погибли девять горняков, 19 получили травмы. Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Трагедия произошла, когда рабочие возвращались со смены: оборвался канат клети, которая перевозила шахтеров. В результате погибли девять человек, 19 травмированы, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила Денисова, по предварительным данным, основная причина аварии – несоблюдение требований безопасности и изношенность оборудования.

Омбудсмен написала несколько писем: главе прокуратуры Луганской области – с требованием проведения досудебного расследования инцидента; председателю субделегации Международного комитета Красного Креста в Луганске Ги Брюйнинксу и председателю МККК в Северодонецке Хосни Джаррару о предоставлении материальной и психологической помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте "Красный партизан".

  • 31 июля на шахте в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв: ожоги получили 10 горняков, трое из них умерли.
  • Ранее сегодня сообщалось об аварии на шахте "Красный партизан" в оккупированном городе Вознесеновка Луганской области.
Наталия Медведева
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Людмила Денисова шахта Донбасс авария вознесеновка Красный партизан
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