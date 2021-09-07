На оккупированном Донбассе в шахте упала клетка с горняками: минимум девять погибших

По меньшей мере девять горняков погибли из-за падения транспортной клети на шахте "Красный партизан" в городе Вознесеновка в Должанском районе Луганской области. О трагедии сообщили сайты оккупационных администраций РФ на Донбассе, поскольку она произошла на временно подконтрольной российским гибридным войскам территории на самом востоке Украины.

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По данным спасателей, инцидент произошел 6 сентября. Судя по времени публикации новости, это был вечер.

В момент обрыва каната на спускаемой площадке находились 25 человек. Информации об остальных, кто упал в клети в ствол шахты, нет.

"Производится деблокировка горняков", – без уточнений сообщили в оккупации.

Весной 2020 года в Украине впервые проложили в шахте Wi-Fi.

31 июля 2021 года на шахте в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв: погибли несколько горняков.

В оккупированном Зоринске оборудование шахты режут на лом и вывозят в РФ.

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Евгений Пилипенко

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