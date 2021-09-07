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На оккупированном Донбассе в шахте упала клетка с горняками: минимум девять погибших

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 07:16
На оккупированном Донбассе в шахте упала клетка с горняками: минимум девять погибших - Фото
Шахта "Красный партизан" в Вознесеновке (Фото: taz518/Wikimapia)

По меньшей мере девять горняков погибли из-за падения транспортной клети на шахте "Красный партизан" в городе Вознесеновка в Должанском районе Луганской области. О трагедии сообщили сайты оккупационных администраций РФ на Донбассе, поскольку она произошла на временно подконтрольной российским гибридным войскам территории на самом востоке Украины. 

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По данным спасателей, инцидент произошел 6 сентября. Судя по времени публикации новости, это был вечер.

В момент обрыва каната на спускаемой площадке находились 25 человек. Информации об остальных, кто упал в клети в ствол шахты, нет.

"Производится деблокировка горняков", – без уточнений сообщили в оккупации.

Вознесенск на карте Донбасса

Читайте также: В Северной Корее дети якобы вызвались работать в шахтах. Власти говорят – все добровольно

Евгений Пилипенко
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