На оккупированном Донбассе в шахте упала клетка с горняками: минимум девять погибших
По меньшей мере девять горняков погибли из-за падения транспортной клети на шахте "Красный партизан" в городе Вознесеновка в Должанском районе Луганской области. О трагедии сообщили сайты оккупационных администраций РФ на Донбассе, поскольку она произошла на временно подконтрольной российским гибридным войскам территории на самом востоке Украины.
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По данным спасателей, инцидент произошел 6 сентября. Судя по времени публикации новости, это был вечер.
В момент обрыва каната на спускаемой площадке находились 25 человек. Информации об остальных, кто упал в клети в ствол шахты, нет.
"Производится деблокировка горняков", – без уточнений сообщили в оккупации.
- Весной 2020 года в Украине впервые проложили в шахте Wi-Fi.
- 31 июля 2021 года на шахте в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв: погибли несколько горняков.
- В оккупированном Зоринске оборудование шахты режут на лом и вывозят в РФ.
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