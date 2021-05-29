В Северной Корее дети якобы вызвались работать в шахтах. Власти говорят – все добровольно

В Северной Корее несколько сотен детей-сирот якобы "изъявили желание поработать волонтерами в шахтах". Власти говорят, что таким образом дети решили "проявить любовь к партии", пишет Центральное госинформагентство KCNA.

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В правительстве заявили, что эти дети "выбрали физический труд во благо государства, проявив мудрость и мужество в расцвете своей юности", чтобы "отплатить хотя бы одной десятитысячной любви к партии, которая дарила им новую школьную форму, обувь и различные школьные принадлежности".

Правозащитники обвинили власти КНДР в принудительном использовании детского труда, однако у лидера страны Ким Чен Ына говорят, что все происходит на добровольной основе.

В январе 2021 года в КНДР на военном параде показали "самое мощное оружие, которое покорит мир": фото, видео.

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Дарья Мостовая

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