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В Северной Корее дети якобы вызвались работать в шахтах. Власти говорят – все добровольно

29.05.2021, 16:50
В Северной Корее дети якобы вызвались работать в шахтах. Власти говорят – все добровольно - Фото
Отряд детей в Северной Корее (фото - Frank Robison_EPA)

В Северной Корее несколько сотен детей-сирот якобы "изъявили желание поработать волонтерами в шахтах". Власти говорят, что таким образом дети решили "проявить любовь к партии", пишет Центральное госинформагентство KCNA.

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В правительстве заявили, что эти дети "выбрали физический труд во благо государства, проявив мудрость и мужество в расцвете своей юности", чтобы "отплатить хотя бы одной десятитысячной любви к партии, которая дарила им новую школьную форму, обувь и различные школьные принадлежности".

Правозащитники обвинили власти КНДР в принудительном использовании детского труда, однако у лидера страны Ким Чен Ына говорят, что все происходит на добровольной основе.

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Дарья Мостовая
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