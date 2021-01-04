Оборудование шахты "Никанор-Новая" в Зоринске Перевальского района Луганской области (временно неподконтрольная Украине территория) режется на металлолом, который затем вывозится в Россию. Об этом сообщили источники Восточной правозащитной группы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Градообразующее предприятие оккупационные администрации РФ закрыли в конце весны 2020 года: сейчас там "работает ликвидационная комиссия". Около 150 рабочих занимаются подъемом оборудования: лом через ж/д-станцию Мануиловка идет в Луганск, где его сортируют и отправляют в Россию, сообщили ВПГ местные жители.

"Наши аналитики занимаются поиском ж/д-вагонов РФ, которые засветились при вывозе металлолома. Похожая ситуация на шахте "Вергулевская" в Перевальном районе", – пишут в группе.

Читайте также: 7 фактов о шахтах, которые вы вряд ли знали | Как добывают уголь в наше время

Весной 2020 года на временно оккупированной части Луганской области прошла серия шахтерских забастовок, также на "Никанор-Новой". Некоторые горняки, в том числе успевшие получить паспорта РФ, неделями сидели под землей, требуя погасить задолженность по зарплате. Активных участников задерживали.

Почитать об этом здесь (осторожно! Русская служба BBC пишет по шаблонам российской пропаганды: о "провозгласивших независимость территориях на востоке Украины", "самопровозглашенной Луганской народной республике", "премьер-министре ЛНР" и так далее, – ред.) и здесь.



Также еще весной марионетки Кремля в Луганске обещали восстановить шахту, добавить новые линии, но в итоге в мае она была закрыта.

Читайте также: Украина покажет миру концлагерь 21 века: он расположен в Донецке на улице Светлого пути

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.