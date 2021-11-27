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27.11.2021, 12:29

Под Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
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Под Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видео
Под Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видео
Под Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видеоПод Николаевом произошел взрыв в жилом доме. Разрушены два этажа – фото, видео

В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены два этажа, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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По предварительной версии, на пятом этаже дома около 09:20 произошел взрыв бытового газа. В результате были разрушены две квартиры на четвертом этаже и две – на пятом.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти троих человек. По предварительным данным, у одного из них – перелом руки и повреждение хребта, двое находятся в шоковом состоянии. Пострадавшим помогают медики.

По данным спасателей, в квартире на четвертом этаже может находиться женщина, которая проживала одна. Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек.

Сейчас ГСЧС продолжает демонтировать разрушенные конструкции. К ликвидации взрыва привлекли 116 человек и 27 единиц техники.

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Теги: взрыв, дом, николаевская область, новая одесса, газ
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