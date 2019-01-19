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19.01.2019, 11:55

Взрыв в храме УПЦ МП в Сумах: полиция установила подозреваемых

Взрыв в храме УПЦ МП в Сумах: полиция установила подозреваемых - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Установлены две причастных ко взрыву страйкбольного заряда в храме УПЦ МП в Сумах

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Национальная полиция совместно с сотрудниками СБУ установила причастных к взрыву страйкбольного заряда в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

Оба подозреваемых - молодые люди, местные жители.

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"У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в соборе по ул. Соборной", - отмечает пресс-служба.

Вчера, 18 января, сообщалось, что в Сумах во время вечернего богослужения в храме УПЦ МП произошел взрыв, пострадавших в результате инцидента не было.

В Православной церкви Украины категорически осудили инцидент и назвали его провокацией, направленной на разжигание религиозной вражды.

17 января Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

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Теги: происшествие, упц мп, рпц, Нацполиция, взрыв, Сумы
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