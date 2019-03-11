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11.03.2019, 10:40

Взрыв в оккупированной Макеевке: мужчина потерял обе ноги - ОБСЕ

Взрыв в оккупированной Макеевке: мужчина потерял обе ноги - ОБСЕ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным ОБСЕ, раненый мужчина находится в больнице

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Во временно оккупированной Макеевке мужчина потерял обе ноги и получил ранение глаза в результате инцидента с неразорвавшимся боеприпасом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"8 марта в больнице в Макеевке команда СММ видела мужчину 30–39 лет, у которого по колено были ампутированы обе нижние конечности, а левый глаз был полузакрыт", - отметили в пресс-службе.

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Он рассказал наблюдателям, что 19 февраля по дороге к своему гаражу на улице Заслонова в Макеевке он подобрал на улице металлический предмет круглой формы.

По его словам, в гараже он случайно уронил этот предмет и не помнит больше ничего, что произошло дальше.

Медперсонал больницы сообщил, что 19 февраля к ним доставили мужчину с поражениями от взрыва обеих нижних конечностей (подлежавших ампутации, - ред.), а также с травмой глаза.

8 марта во временно оккупированном Донецке произошел взрыв.

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Теги: обсе, раненый, Макеевка
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