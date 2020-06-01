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Взрывчатки не было. В полиции рассказали детали задержания минера моста Метро

Взрывчатки не было. В полиции рассказали детали задержания минера моста Метро - Фото
Полиция на мосту Метро в Киеве, который угрожает взорвать неизвестный, 1 июня 2020 года (Фото: пресс-служба МВД)
01.06.2020, 16:15

По словам главы столичной полиции Крищенко, у минера моста Метро не было четких требований

Минер моста Метро в Киеве является жителем Вишневого 1988 года рождения. Он не имел при себе взрывчатки и не выдвигал четких требований, рассказал на брифинге глава столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Когда был подходящий момент, когда его отвлекли, сработало спецподразделение. Когда его задержали и провели осмотр, то там (в пакете минера, - ред.) был муляж, там находилась земля визуально", - сказал он и добавил, что при задержании сработала служебная собака.

По словам Крищенко, мужчина был возбужден, но признаков наркотического или алкогольного опьянения не имел. Требования были "хаотичными" – у главы столичной полиции нет информации о том, что минер якобы требовал встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Фактически никаких требований не было, мотивов не говорил. У него мать находится в больнице, у него проблемы в семейном плане, то негде жить, то что-то еще", - пояснил он и добавил, что, по данным полиции, минер не находился под психиатрическим наблюдением.

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Мост Метро в Киеве перекрыт из-за угрозы взрыва

Сейчас мужчину доставили в районное отделение полиции. Ему вызвали медиков, в том числе психиатрической помощи. Ранее он два раза привлекался к административной ответственности за мелкие правонарушения, в частности за незаконную торговлю. Чем именно торговал мужчина, Крищенко не уточнил.

Открыто дело по статье о неправдивом сообщении о минировании. У мужчины взяли образцы для проверки на наркотическое или алкогольное опьянение. Минеру может грозить до шести лет тюрьмы.

Движение метрополитена в 16:00 возобновлено полностью, cообщается на странице столичного метро в Facebook.

  • Сегодня в Киеве неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть взрывчатка и он намерен взорвать мост Метро. В городе объявили специальную полицейскую операцию. В течение примерно полутора часов его задержали.
Марк Сировой
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