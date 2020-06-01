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В Киеве перекрыли мост Метро: неизвестный мужчина угрожает его взорвать - фото

В Киеве перекрыли мост Метро: неизвестный мужчина угрожает его взорвать - фото - Фото
Мост Метро (фото - отдел коммуникации полиции Киева)
01.06.2020, 14:35

Мост Метро в Киеве перекрыт из-за угрозы взрыва. Движение всех видов транспорта и пешеходов по мосту перекрыто.

В Киеве из-за угрозы взрыва перекрыли движение по мосту Метро. Об этом пишет в Telegram Киевская городская госадминистрация.

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Сообщается, что на мосту находится неизвестный мужчина с пакетом и угрожает взорвать сооружение.

В столице объявили полицейскую спецоперацию, передает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия работает полиция, взрывотехники, кинологи и представители профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

Неизвестный угрожает взорвать мост Метро в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост Метро в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост Метро в Киеве

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал журналистам, что неизвестный мужчина позвонил около 13:40 в полицию и с нецензурной бранью сообщил, что у него есть взрывчатка и он намерен взорвать мост. Мотивов и требований минера чиновник не раскрыл. По его словам, с минером ведет переговоры лично Крищенко.

Журналисты hromadske, которые транслируют инцидент у моста, говорят, что у минера есть баллон и пульт с проводами. У моста, по их словам, дежурят снайперы, по Днепру курсируют полицейские катера. Также отмечается, что над мостом летал дрон.

КП "Киевский метрополитен" сообщает, что красная ветка метро сейчас работает от станции "Академгородок" до "Арсенальной" на правом берегу и от "Лесной" до "Дарницы" – на левом.

Мужчину задержали, написали в Facebook патрульная полиция Киева.

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Во время инцидента мужчина с одного выстрела сбил беспилотник полицейских.
  • Требований Белько не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой. Позже он принес извинения за свой поступок. Мужчина рассказал, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами, проблемы личного характера, проблемы в отношениях с девушкой, и все, чего он хотел - это привлечь к себе внимание. Позже его отправили в психиатрическую больницу.

Фото - пресс-служба МВД, dtp.kiev.ua

Марк Сировой
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