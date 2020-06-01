"Слуги народа" зовут Авакова в Раду отчитываться о Броварах и Кагарлыке

Нардепы фракции Слуга народа на дне правительства в Верховной Раде хотят выслушать министра внутренних дел Арсена Авакова об инциденте с изнасилованием в полиции Кагарлыка, перестрелке в Броварах и гибели депутата группы Доверие Валерия Давиденко. Об этом сегодня на согласительном совете парламента заявил глава партии СН Александр Корниенко.
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"Наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по ситуации в Броварах и истории с Кагарлыком. И, возможно, доложить о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги господина Давиденко", - сказал он.
Час вопросов к правительству должен состояться в Раде в пятницу, 5 июня.
Сегодня же пройдет закрытое заседание правоохранительного комитета парламента, на котором будут обсуждать эти инциденты. Глава комитета Денис Монастырский также анонсировал, что этот вопрос поднимут и на заседании фракции Слуга народа, которое должно пройти уже после заседания комитета.
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