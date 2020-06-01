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"Слуги народа" зовут Авакова в Раду отчитываться о Броварах и Кагарлыке

"Слуги народа" зовут Авакова в Раду отчитываться о Броварах и Кагарлыке - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.06.2020, 12:07

Помимо отчета о ситуациях в Кагарлыке и Броварах, нардепы хотят услышать от главы МВД Авакова о расследовании гибели депутата Давиденко

Нардепы фракции Слуга народа на дне правительства в Верховной Раде хотят выслушать министра внутренних дел Арсена Авакова об инциденте с изнасилованием в полиции Кагарлыка, перестрелке в Броварах и гибели депутата группы Доверие Валерия Давиденко. Об этом сегодня на согласительном совете парламента заявил глава партии СН Александр Корниенко.

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"Наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по ситуации в Броварах и истории с Кагарлыком. И, возможно, доложить о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги господина Давиденко", - сказал он.

Час вопросов к правительству должен состояться в Раде в пятницу, 5 июня.

Сегодня же пройдет закрытое заседание правоохранительного комитета парламента, на котором будут обсуждать эти инциденты. Глава комитета Денис Монастырский также анонсировал, что этот вопрос поднимут и на заседании фракции Слуга народа, которое должно пройти уже после заседания комитета.

  • 23 мая Валерия Давиденко нашли в Киеве мертвым с огнестрельным ранением в голову. Тело нардепа обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет. В МВД сначала говорили, что неизвестно, было это убийство или суицид. Позже открыли дело по статье об умышленном убийстве.
  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • На 30 мая сотрудники полиции определили более 60 причастных к перестрелке, включая заказчиков. Уже отправили под арест более 20 человек. 

Смотрите также: Из-за Кагарлыка и Броваров. В Слуге народа обсудят возможность отставки Авакова

 

Марк Сировой
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