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Смерть нардепа. В депутатской группе Давыденко считают, что политика убили

Смерть нардепа. В депутатской группе Давыденко считают, что политика убили - Фото
Полиция у здания, где был найден мертвым нардеп Валерий Давыденко (Фото - Telegram Сергея Лещенко)
24.05.2020, 12:03

Депутат группы Доверие Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко могли убить

Коллеги умершего нардепа Валерия Давыденко по депутатской группе Доверие отбрасывают версию о том, что политик мог покончить жизнь самоубийством. Об этом рассказала член группы Сергей Шахов в комментарии hromadske.

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бежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование", - сказал надреп.

При этом, по словам Шахова, на последнем заседании Рады он не говорил с Давыденко, но он убежден, "что если бы были какие-то проблемы, Давыденко посоветовался бы".

  • Вчера Валерия Давыденко нашли в Киеве мертвым с огнестрельным ранением в голову. Тело нардепа обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет. В МВД говорят, что пока неизвестно, было это убийство или суицид.

Марк Сировой
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