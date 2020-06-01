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Перестрелка в Броварах. Суд арестовал 20 подозреваемых - фото

Перестрелка в Броварах. Суд арестовал 20 подозреваемых - фото - Фото
Полиция задержала участников стрельбы (фото - Антон Геращенко facebook)
01.06.2020, 07:13

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что еще двум лицам объявили подозрение заочно - до задержания

В Броварах по состоянию на утро 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки. Об этом у себя в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00. Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления", - отметил Аваков.

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Арестованы 20 участников перестрелки в Броварах

Фото: twitter.com/AvakovArsen/status

По его словам, следствие продолжается.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
  • Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
  • Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

Читайте также: Война за маршрут на Киев. Перестрелка 100 титушек в Броварах: все подробности

Арина Толина
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