Перестрелка в Броварах. Суд арестовал 20 подозреваемых - фото

В Броварах по состоянию на утро 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки. Об этом у себя в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00. Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления", - отметил Аваков.
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Фото: twitter.com/AvakovArsen/status
По его словам, следствие продолжается.
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