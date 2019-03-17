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17.03.2019, 22:20

Взрывы под Ичней: подозрение никому не объявляли - прокуратура

Взрывы под Ичней: подозрение никому не объявляли - прокуратура - Фото
Фото: dsns.gov.ua

По данным военной прокуратуры, ведется расследование по двум статьям

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В военной прокуратуре Черниговского гарнизона заявили, что по делу о взрывах на складе боеприпасов под Ичней, которое произошло в октябре 2018 года, подозрение никому не объявляли. Об этом сообщает Радио Свобода.

В военной прокуратуре уточнили, что ведется расследование по статьям диверсия и небрежное отношение к военной службе.

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"В ходе досудебного расследования причину детонации боеприпасов не установлено, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

9 октября 2018 года около 03:30 ночи загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что за четыре дня до взрывов около арсенала ночью заметили двоих человек в камуфляжной форме. Более 65 чиновников Минобороны понесли наказание за взрывы.

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Теги: взрывы, военная прокуратура, ичня
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