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20.02.2019, 09:08

Взрывы в оккупированном Донецке: ОБСЕ сообщила подробности

Взрывы в оккупированном Донецке: ОБСЕ сообщила подробности - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Взрывы произошли недалеко от места базирования наблюдателей миссии на бульваре Пушкина

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Причиной взрывов во временно оккупированном Донецке, которые произошли 18 февраля, стало срабатывание бескорпусных взрывных устройств неустановленного типа. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, утром в Донецке сотрудники миссии слышали по меньшей мере два взрыва неопределенного происхождения (один из которых они также видели) ориентировочно в 100–150 м к юго-юго-востоку от места базирования СММ на бульваре Пушкина.

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"В тот же день команда СММ зафиксировала в этом районе две свежие воронки примерно в 100 м и 300 м к югу от места базирования миссии. Неподалеку от первой воронки, в двух метрах восточнее газораспределительной станции наблюдатели заметили, что четыре кирпича на восточной стороне здания станции и восточный скат крыши, изготовленной из волнистых листов, были повреждены", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что возле второй воронки, приблизительно в 7–8 метрах к северу от многоквартирного дома № 70 на улице Кобозева они видели грязь и небольшие пробоины с северной стороны здания, а также соответственно грязь и камешки на земле.

18 февраля 2019 года источники LIGA.net сообщили, что в Донецке утром произошли три взрыва, пострадавших нет. Позже появилось видео с места инцидента.

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Теги: война, взрывы, обсе, Донецк, причина
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