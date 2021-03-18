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Взрывы в военной части в Балаклее. Подозрение объявлено экс-майору ВСУ

18.03.2021, 19:41
Взрывы в военной части в Балаклее. Подозрение объявлено экс-майору ВСУ - Фото
Последствия взрывов в Балаклее (Фото: Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере ОС)

17 марта бывшему майору ВСУ объявили о подозрении в деле о взрывах на территории военной части в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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Как отмечается, экс-майора подозревают в небрежном отношении к воинской службе (ч.3 ст.425 УК).

По данным следствия, 15 ноября 2019 года в результате небрежного отношения к службе офицера на технической территории военной части в городе Балаклея произошли взрывы элементов ЗРК ЗМ9 "Куб". В результате, трое военных погибли, четверо получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Как отмечается, проведенные экспертизы подтвердили, что небрежное отношение подозреваемого к службе имеет причинно-следственную связь с произошедшими взрывами.

По данным прокуратуры, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, следствие проверяет действия/бездействие других военных должностных лиц.

  • 15 ноября 2019 года в результате взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее Харьковской области погибли двое саперов, еще пятеро были ранены – один из них позже скончался в больнице.
  • Генштаб ВСУ заявил, что это была плановая утилизация боеприпасов, которые нельзя транспортировать. 
  • 23 ноября начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что что к взрывам привела служебная халатность
Наталия Медведева
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Балаклея взрывы ВСУ
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