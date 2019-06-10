Ядохимикаты в реке. В Умани и Белой Церкви отключили воду

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В Белой Церкви и Умани приостановлена централизованная подача воды в связи с загрязнением реки Рось. Об этом сообщает ГСЧС.

"В 23:00 воскресенья была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тыс. жителей) и Умань (84 тыс. жителей)" - уточняет ГСЧС.

На 7:00 сегодняшнего дня водоснабжение Умани осуществлялось из резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой путем подвоза и из бюветов.

Специалисты проводят мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории Роси.

Вчера, 9 июня, в реку Рось попали ядохимикаты. В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, перевозивший 1 т инсектицида, перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов.

Полиция Винницкой области сообщила, что ядохимикаты были украдены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. Автомобиль съехал с дороги в реку и загроелся. Заведено два уголовных дела - о краже и загрязнении вод.

Река Рось - правый приток Днепра.