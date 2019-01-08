За пособничество боевикам священника УПЦ МП приговорили к 6 годам

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По материалам СБУ Новоайдарский районный суд Луганской области к шести годам лишения свободы заочно приговорил священника УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к террористам.

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По данным СБУ, во главе группы антиукраински настроенных граждан священник организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Приговор вступил в законную силу. Осужденного объявили в розыск.

3 декабря сотрудники СБУ вместе с полицейскими провели 8 обысков в епархиях УПЦ МП в Житомирской области по статье о нарушении равноправия граждан в засисимости от их религиозных убеждений. Обыски прошли в Житомире, Коростене, Овруче и столице.