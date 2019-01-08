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08.01.2019, 15:39

За пособничество боевикам священника УПЦ МП приговорили к 6 годам

За пособничество боевикам священника УПЦ МП приговорили к 6 годам - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В СБУ сообщили, что осужденного объявили в розыск

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По материалам СБУ Новоайдарский районный суд Луганской области к шести годам лишения свободы заочно приговорил священника УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к террористам.

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По данным СБУ, во главе группы антиукраински настроенных граждан священник организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Приговор вступил в законную силу. Осужденного объявили в розыск.

3 декабря сотрудники СБУ вместе с полицейскими провели 8 обысков в епархиях УПЦ МП в Житомирской области по статье о нарушении равноправия граждан в засисимости от их религиозных убеждений. Обыски прошли в Житомире, Коростене, Овруче и столице.

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Теги: сбу, война в донбассе, священник УПЦ МП
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