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05.01.2019, 19:52

Задержан подозреваемый в убийстве студенток в Харькове: фото

Задержан подозреваемый в убийстве студенток в Харькове: фото - Фото
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Двух 20-летних студенток обнаружили в арендованной квартире в Харькове с признаками насильственной смерти

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Сегодня в Стамбуле полиция задержала гражданина Турции, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток в Харькове, которое произошло в конце прошлого года. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Двух 20-летних студенток обнаружили в арендованной квартире в Харькове с признаками насильственной смерти - с резаными ранами шеи.

Полиция сообщила об этом 3 января.

Там рассказали, что к ним обратился однокурсник девушек, заявив, что с 31 декабря не может выйти с ними на связь.

Полицейские установили, что из квартиры, где проживали студентки, исчезли ноутбук, принтер и мобильные телефоны. Открыты уголовные дела по факту умышленного убийства и разбоя.

Сегодня полиция Харькова сообщила, что подозреваемого – 20-летнего гражданина Турции – объявили в розыск.

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Теги: задержание, Турция, Харьков, убийство, студентка
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