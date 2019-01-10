Задержаны подозреваемые в нападении на застройщика Ирпеня: фото

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Вчера полиция Киевской области задержала лиц, подозреваемых в совершении нападения на одного из застройщиков Ирпеня, которое произошло 26 октября 2018 года. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Тогда неизвестные на улице Ирпеня при попытке совершить поджог автомобиля вместе с потерпевшим облили его горящей смесью, но автомобиль не загорелся, и они нанесли ему ножевые ранения", - отметил Аброськин.

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По его словам, у подозреваемого в заказе преступления при проведении обыска было изъято около миллиона долларов.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отвечая на вопрос LIGA.net, о каком именно застройщике Ирпеня идет речь, Аброськин отказался обнародовать его данные. "Это конфиденциальная информация", - уточнил он.

10 января 2019 года полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства и покушения на убийство после нападения на местного депутата Кривого Рога Вадима Мирзояна.