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10.01.2019, 11:59

Задержаны подозреваемые в нападении на застройщика Ирпеня: фото

Задержаны подозреваемые в нападении на застройщика Ирпеня: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

При обыске сотрудники полиции изъяли около $1 млн

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Вчера полиция Киевской области задержала лиц, подозреваемых в совершении нападения на одного из застройщиков Ирпеня, которое произошло 26 октября 2018 года. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Тогда неизвестные на улице Ирпеня при попытке совершить поджог автомобиля вместе с потерпевшим облили его горящей смесью, но автомобиль не загорелся, и они нанесли ему ножевые ранения", - отметил Аброськин.

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По его словам, у подозреваемого в заказе преступления при проведении обыска было изъято около миллиона долларов.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отвечая на вопрос LIGA.net, о каком именно застройщике Ирпеня идет речь, Аброськин отказался обнародовать его данные. "Это конфиденциальная информация", - уточнил он. 

10 января 2019 года полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства и покушения на убийство после нападения на местного депутата Кривого Рога Вадима Мирзояна.

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Теги: подозреваемые, Вячеслав Аброськин, нападение на застройщика
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