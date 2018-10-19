Захват квартиры Максаковой: прокуратура выяснила причину

Мария Максакова (скриншот видео)

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По информации киевской прокуратуры, за квартиру идет спор о праве собственности и "захватывали" ее представители охранной фирмы

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Квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой пытались "захватить" представители охранной фирмы и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире телеканала 112.

По ее словам, за эту квартиру идет спор относительно права собственности, что и стало причиной конфликта.

Девятерых задержанных опросили - среди них оказались сотрудники охранной фирмы, люди без места работы и члены ОСМД. Всех отпустили. Их действиям дадут правовую оценку.

Сегодня утром в квартиру Максаковой на бульваре Тараса Шевченко в Киеве ворвались неизвестные, взломав дверь. В квартире находились сын Максаковой с няней.