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19.10.2018, 15:18

Захват квартиры Максаковой: прокуратура выяснила причину

Захват квартиры Максаковой: прокуратура выяснила причину - Фото
Мария Максакова (скриншот видео)

По информации киевской прокуратуры, за квартиру идет спор о праве собственности и "захватывали" ее представители охранной фирмы

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Квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой пытались "захватить" представители охранной фирмы и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире телеканала 112.

По ее словам, за эту квартиру идет спор относительно права собственности, что и стало причиной конфликта. 

Девятерых задержанных опросили - среди них оказались сотрудники охранной фирмы, люди без места работы и члены ОСМД. Всех отпустили. Их действиям дадут правовую оценку. 

Сегодня утром в квартиру Максаковой на бульваре Тараса Шевченко в Киеве ворвались неизвестные, взломав дверь. В квартире находились сын Максаковой с няней.

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Теги: прокуратура, мария максакова, квартира
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