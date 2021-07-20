Захват судна в Индийском океане. Гражданину Украины сообщили о подозрении в пиратстве

Украинца задержали и сообщили ему о подозрении в пиратстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. В издании Fleetmon писали, что захват судна произошел из-за задержки зарплаты охраннику.

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В ОГП подчеркнули, что это первый случай в истории Украины.

По данным следствия, гражданин Украины был сотрудником иностранной охранной компании и работал в районах судоходства, где есть опасность пиратства.

По данным прокуратуры, в июле 2020-го подозреваемый с оружием прибыл на судно, шедшее под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана.

Задержанного подозревают в том, что он, угрожая оружием, заявил капитану, что захватывает судно, потребовал денег и изменения курса в порт Фуджейра.

По данным следствия, подозреваемый показал морякам винтовку с патронами и выстрелил в потолок.

Капитан судна приказал старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца.

В результате переговоров, через четыре дня представители судоходной компании приказали капитану выдать украинцу $6000 в обмен на сдачу им оружия и разблокировку работы суда.

Правоохранители провели обыск по месту жительства гражданина. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главка СБУ.

В ОГП не сообщили, как называется судно, которое захватил украинец.

В начале августа 2020-го издание Fleetmon сообщило об инциденте на борту сухогруза JAEGER, принадлежащего одной из крупнейших компаний по перевозкам, Eagle Bulk Shipping Inc.

Сообщалось, что вооруженный охранник, вместо выполнения своих обязанностей захватил судно, мотивируя свой поступок тем, что "Eagle Bulk несколько месяцев не платила ему зарплату".

В издании отмечают, что Eagle Bulk не имеет ничего общего с задержками зарплаты охранников, это вина агентства безопасности. Но, с другой стороны, если Eagle Bulk нанимает охрану с низкой ставкой, то частично несет ответственность за инциденты с участием вооруженной охраны.

16 декабря 2020-го группа пиратов напала на судно Stevia и захватила в плен восьмерых моряков, шестеро из них были украинцами.

30 января украинцев освободили из плена пиратов у берегов Нигерии.

Наталия Медведева

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