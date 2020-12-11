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Залог 10 млн. В Одессе полицейские заявили об аресте криминального "авторитета": видео

11.12.2020, 19:59
Залог 10 млн. В Одессе полицейские заявили об аресте криминального
Задержание подозреваемого (Фото: пресс-служба полиции Одесской области)

Сегодня, 11 декабря, в Одессе правоохранители задержали и арестовали подозреваемого в незаконном обращении с оружием. В полиции называют задержанного "криминальным "авторитетом", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе". Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Как отмечается, в автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

По заключению эксперта, заявляют в полиции, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодным к стрельбе.

По данным следствия, это оружие было похищено в одной из воинских частей Одесской области.

В полиции сообщили, что в 2017 году задержанный был осужден за незаконное хранение наркотиков средств и оружия.

Киевский райсуд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн.

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Наталия Медведева
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