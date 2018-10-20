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20.10.2018, 12:18

"Здоровый нормальный человек": психиатр о керченском стрелке

"Здоровый нормальный человек": психиатр о керченском стрелке - Фото
Владислав Росляков Фото: скриншот с видео

Психиатр, у которого 18-летний Владислав Росляков проходил медосмотр, заверил, чтоподросток был здоров

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Подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Керчи Владислав Росляков проходил медосмотр в Керченском психоневрологическом диспансере перед получением разрешения на оружие. Об этом сообщает российская Новая газета.

Рослякова осматривал участковый психиатр Станислав Булаенко. Он сказал, что на момент осмотра подросток показался ему "здоровым нормальным человеком".

" Да, он прошел комиссию. Но их таких, знаете, сколько проходит? И я говорю: он был здоров. Я сказал: если бы он был болен, я бы ему не дал справку! Значит, он заболел после", - заявил психиатр. 

Рослякова похоронят после проведения всех экспертиз. 

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17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, до 40 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. 

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Теги: жертвы, расстрел, колледж, керчь
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