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22.02.2019, 22:23

ДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фото

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ДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фото
ДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фото
ДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фотоДТП под Ровно: лобовое столкновение, погибли три человека - фото

Пятилетнего ребенка в бессознательном состоянии отвезли в реанимацию

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Смертельная авария произошла сегодня, 22 февраля, около 10:00 на автодороге Киев-Чоп в селе Грушвица Вторая Ровенского района. В результате лобового столкновения автомобилей погибли три человека. Об этом сообщают в полиции Ровенской области.

По данным полиции, 34-летняя жительница города Днепр, управляя автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь в направлении Львова, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Sens.

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В результате ДТП 55-летний водитель Daewoo и 53-летняя пассажир, жители села Голосковичи Львовской области, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажир, 30-летняя женщина умерла в больнице. В автомобиле находилась пятилетняя девочка, ее в бессознательном состоянии отвезли в реанимационное отделение Ровенской центральной городской больницы.

Водитель и пассажир внедорожника не пострадали. В соответствии с медицинским освидетельствованием водитель была трезвая.

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Фото: rv.npu.gov.ua

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Теги: дтп, полиция, ровенская область
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