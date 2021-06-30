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30.06.2021, 11:12

Из Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фото

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Из Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фото
Из Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фото
Из Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фотоИз Украины в ЕС пытались вывезти древние артефакты: некоторым более 2000 лет – фото

В Киевской области группа "контрабандистов" пыталась нелегально вывезти в страны Европейского Союза древние артефакты, часть из которых датируется I тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, фигуранты дела выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегальной продажи за границу. Клиентов они искали через Интернет, а контрабанду планировали отправить через сервисы международной почтовой связи, пишут правоохранители.

Как сообщается, всего было 30 посылок с уникальными изделиями. Среди них:

– изделия и украшения I тысячелетия до нашей эры и времен Киевской Руси;

– холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия нашей эры.

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы являются культурными ценностями, пишут в СБУ. Открыто уголовное дело о покушении на контрабанду.

Смотрите также: Времен Византии. Из Украины попытались вывезти в Сербию 2000 древних артефактов – фото

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Теги: киевская русь, сбу, контрабанда, артефакты
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