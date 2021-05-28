Из Украины пытались вывезти уникальные артефакты Скифской эпохи на $40 000

Из Украины пытались вывезти уникальные артефакты Скифской эпохи стоимостью от $40 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, по заказу клиентов из Европы посредник договорился с курьером, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин" (граница Украины с Польшей).

Таможенники нашли в личных вещах курьера 11 подвесок времен Скифской эпохи из желтого и белого золота.

В ОГП заявляют, что эти изделия уникальны и представляют культурную и историческую ценность для Украины. Вывозить из страны такие предметы можно только с разрешения соответствующего центрального органа исполнительной власти.

По информации СБУ, на международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $40 000 долларов.

После завершения расследования изъятые ценности намерены передать в Музейный фонд Украины.

В конце апреля 2021-го из Украины пытались нелегально вывезти ценную древнюю книгу, которой более 200 лет.

В конце декабря из Украины попытались вывезти в Сербию 2000 древних артефактов времен Византии.

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Оксана Житнюк

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