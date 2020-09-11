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11.09.2020, 17:12

На Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фото

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На Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фото
На Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фото
На Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фотоНа Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фото

В течение трех дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени до почти выхода в море

Фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня, 11 сентября, завершились учения Riverian 2020 – ордера корабельно-катерного состава Украины и Румынии торжественно попрощались, пройдя встречными курсами напротив Измаила. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что в течение трех дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени до почти выхода в море.

Всего в ходе учений на различных по навигационным и географическим особенностям участках отработаны основные виды строев и маневрирования в них. Каждая из 12 единиц-участниц учений прошла около 200 морских миль.

Отработаны слаженность действий разнородных сил и средств участников. В частности, в ситуации с воздушной атакой. Участники международного контингента должны были слаженно маневрировать, уклоняясь от ударов с воздуха, в том числе и при выставлении дымовой завесы.

Затем военные отработали оказание помощи судну, терпящему бедствие.

Также украинско-румынская тральная группа отработала условное траление района, выявление и уничтожение учебной мины.

Отмечается, что все мероприятия были организованы без ущерба экосистеме Дуная. Упражнения, общение и работа штабов планировались и осуществлялись в соответствии со стандартами НАТО, а также в условиях карантина.

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Теги: учения, Riverian 2020
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