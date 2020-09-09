В США военные тестируют роботов-собак, которые будут заниматься разведкой опасных зон

Американские военные использовали роботов-собак на учениях для разведки опасных зон, но пока что в рамках эксперимента

В США военные использовали на учениях экспериментальных роботов-собак, которых производит компания Ghost Robotics. Маневры проходили с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщает CNN.

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Роботы были задействованы в одном из крупнейших военных экспериментов в сфере высоких технологий. Эти роботы могут работать в любой местности и в любой среде, их можно адаптировать для переноски множества датчиков и радиоприемников.

На этих учениях роботов использовали для разведки – прочесывание опасных или заминированных зон, выявление врага, обозначение сектора для работы военных. Также их использовали для патрулирования. Собаки-роботы могут быть применены и для штурма.

Военные заявляют, что на поле боя будущего солдаты столкнутся с "головокружительным массивом информации". Для оценки и эффективного сражения им придется полагаться на синтез данных, выполняемый за наносекунды.

В ноябре 2019 года американские ученые выгуляли роботов-собак в парке.

Владислав Сердюк

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