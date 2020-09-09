В США военные тестируют роботов-собак, которые будут заниматься разведкой опасных зон
Американские военные использовали роботов-собак на учениях для разведки опасных зон, но пока что в рамках эксперимента
В США военные использовали на учениях экспериментальных роботов-собак, которых производит компания Ghost Robotics. Маневры проходили с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщает CNN.
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Роботы были задействованы в одном из крупнейших военных экспериментов в сфере высоких технологий. Эти роботы могут работать в любой местности и в любой среде, их можно адаптировать для переноски множества датчиков и радиоприемников.
Hitching a ride @usairforce. Eventually a swarm of robots deplaning and providing mesh communications, ISR and supporting warfighters in ways never imagined. #defense #Defence #USAF #ARMY #Navy #Robotics #Robots #autonomous #drones #ugv #sensors #Military pic.twitter.com/RFABIrCoGt— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) September 3, 2020
На этих учениях роботов использовали для разведки – прочесывание опасных или заминированных зон, выявление врага, обозначение сектора для работы военных. Также их использовали для патрулирования. Собаки-роботы могут быть применены и для штурма.
Военные заявляют, что на поле боя будущего солдаты столкнутся с "головокружительным массивом информации". Для оценки и эффективного сражения им придется полагаться на синтез данных, выполняемый за наносекунды.
Ghost #QUGVs successfully complete @usairforce #ABMS demonstration. https://t.co/3tzDnCpFId#defense #Defence #drones #military #Robots pic.twitter.com/Wg7PICyUkB— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) September 4, 2020
- В ноябре 2019 года американские ученые выгуляли роботов-собак в парке.
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