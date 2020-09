В США военные тестируют роботов-собак, которые будут заниматься разведкой опасных зон

В США военные использовали на учениях экспериментальных роботов-собак, которых производит компания Ghost Robotics. Маневры проходили с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщает CNN.

Роботы были задействованы в одном из крупнейших военных экспериментов в сфере высоких технологий. Эти роботы могут работать в любой местности и в любой среде, их можно адаптировать для переноски множества датчиков и радиоприемников.

Hitching a ride @usairforce. Eventually a swarm of robots deplaning and providing mesh communications, ISR and supporting warfighters in ways never imagined. #defense #Defence #USAF #ARMY #Navy #Robotics #Robots #autonomous #drones #ugv #sensors #Military pic.twitter.com/RFABIrCoGt