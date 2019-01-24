Под Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фото

Вблизи поселка Казачьи Лагеря в Херсонской области столкнулись два военных грузовика, один контрактник погиб, еще трое военнослужащих пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Территориальное управление ГБР возбудило уголовное дело по факту ДТП.

Реклама

По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.

Оба грузовых автомобиля принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривого Рога.

Читайте также: Ехали на Банковую: МАЗ с бойцами Нацгвардии попал в ДТП - видео

Фото: dbr.gov.ua