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24.01.2019, 22:14

Под Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фото

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Под Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фото
Под Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фото
Под Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фотоПод Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фото

Трое военных госпитализированы с травмами, двое в тяжелом состоянии

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Вблизи поселка Казачьи Лагеря в Херсонской области столкнулись два военных грузовика, один контрактник погиб, еще трое военнослужащих пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Территориальное управление ГБР возбудило уголовное дело по факту ДТП.

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По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.

Оба грузовых автомобиля принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривого Рога.

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Фото: dbr.gov.ua

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Теги: дтп, ВСУ, грузовик
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