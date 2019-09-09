Под Киевом горят сразу две мусорных свалки: фото

В Киевской области загорелись сразу две мусорных свалки, ликвидация возгораний продолжается. Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столичного региона.

По информации спасателей, сообщения о пожарах поступили сегодня почти одновременно. В Сквире на територии местного коммунального предприятия, а в Васильковском районе - вблизи трассы. Во втором случае горит уже закрытая мусорная свалка.

Информации о локализации возгораний от спасателей пока нет.

Как сообщалось ранее, в одной из областей на свалке погиб 9-летний мальчик.

Ранее загорелся мусорный полигон в Ровенской область: смотреть фото.

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