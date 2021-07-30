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30.07.2021, 17:58

Пограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фото

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Пограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фото
Пограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фото
Пограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фотоПограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фото

В ночь на 30 июля в Азовском море состоялись тактические учения Объединенных сил. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда морской охраны и подразделения Военно-морских сил ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря.

Ночью корабли и катера морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, перекрывали районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды, чтобы рыбаки-любители случайного не попали в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.

Во время артиллерийских стрельб корабли морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

На месте проведения стрельб вахта кораблей морской охраны зафиксировала приближение корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

Отмечается, что несмотря на частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но российский корабль лег в дрейф и следил с расстояния около шести морских миль.

  • В конце сентября в Украине пройдут учения Объединенные усилия-2021, в которых примут участие военнослужащие из около 15 стран-членов НАТО и партнеров. 

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Теги: учения, азовское море
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