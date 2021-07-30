Пограничники и ВМС ночью провели учения в Азовском море. ФСБ подглядывали: фото

В ночь на 30 июля в Азовском море состоялись тактические учения Объединенных сил. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда морской охраны и подразделения Военно-морских сил ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря.
Ночью корабли и катера морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, перекрывали районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды, чтобы рыбаки-любители случайного не попали в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.
Во время артиллерийских стрельб корабли морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.
На месте проведения стрельб вахта кораблей морской охраны зафиксировала приближение корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.
Отмечается, что несмотря на частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но российский корабль лег в дрейф и следил с расстояния около шести морских миль.
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